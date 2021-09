Yaponiyanın yeni Baş naziri və hakim Liberal partiyasının sədrinin adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu keçmiş Xarici İşlər naziri Fumio Kişidadır. Hakim partiya sədri postuna təyin olunan Kişidanın, yaxın günlərdə hökumət rəhbəri postuna da təyinatı açıqlanacaq. Yaponiyada hakim partiyanın sədrinin Baş nazir seçilməsi normal prosedurdur.

Qeyd edək ki, Fumio Kişida xalq arasında nüfuzlu siyasətçi hesab olunmur.

