Kəlbəcər Rayon Polis Şöbəsinə müavin təyin olunub.

Metbuat.az-a Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis polkovnik-leytenantı Elşən Quliyev Kəlbəcər Rayon Polis Şöbəsinin (RPŞ) İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub.

Nazirin digər əmri ilə o, Kəlbəcər RPŞ-nin xidmət üzrə rəis müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki E.Quliyev 90-cı illərin Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.