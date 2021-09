Türkiyənin məşhur aparıcısı Esra Erolun proqramında izləyicilərin nifrətinə səbəb olan hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayıma qatılan Ahmet Kaymaz adlı şəxs hədiyyə qarşılığında əqli cəhətdən şikəst həyat yoldaşı Fatma Kaymazı "TikTok" canlı yayımında hədiyyə müqabilində nümayiş etdirəcək.

Bu sözlər studiyada dərin bir sükuta səbəb olub. Sonra da bəlli olub ki, kişinin bu qadınla ailə qurmasına səbəb qadının 4 min lirə maaş almasıdır.

