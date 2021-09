General-mayor Mehman Təhməzov VƏFAT ETDİ - FOTO

General-mayor Mehman Təhməzov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının İNTERPOL-un Milli Mərkəzi Bürosunun sabiq polis rəisi general-mayor Mehman Təhməzov böyrək çatışmazlığından bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Mehman Təhməzov əvvəllər Salyan RPŞ-nin rəisi, Binəqədi RPİ-nin rəisi, Xətai RPİ-nin rəisi vəzifələrində işləyib.

Xatırladaq ki, Mehman Təhməzov 2019-cu ildə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun müvafiq əmri ilə xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilmişdi.

Allah rəhmət eləsin!

