"Türkiyənin Qarabağdakı vəziyyətə təsiri regionda sülhə töhfədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Soçidə türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla baş tutan görüşün mətbuata açıq hissəsində belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzi aktiv fəaliyyətini davam etdirir”.

Putin etiraf edib ki, Ərdoğanla görüşlər həmişə çətin keçir: "Lakin həmişə pozitiv nəticə ilə bitir. Razılıq əldə etməyi öyrəndik".

