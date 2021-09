Rusiya ordusu Sakit okeanında şərti hədəf olan gəmini dəqiqliklə məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlər zamanı Omsk sualtı qayığından atılan “Granit” raketi 450 kilometr məsafədəki hədəfi dəqiq zərbə ilə sıradan çıxarıb.

Həmin anlar bölgədə uçuş həyata keçirən pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən lentə alınıb.

