Yutub Rusiyada qadağan edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Federal İnformasiya Texnologiyaları və Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Nəzarət Agentliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, “Russia Today” agentliyinin alman dilində yayımlanan yutub kanallarının bloklanması Rusiyanı belə addımları nəzərdən keçirməyə təhrik edir.

Açıqlamaya görə, qadağalar aradan qaldırılmasa Rusiya ərazisində ya yutuba məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək, ya da tamamilə bağlanacaq.

