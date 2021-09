Soçi görüşündə MARAQLI MƏQAM: Putin Ərdoğanla salamlaşmaq istədiyi an... -VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Soçi şəhərində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında təkbətək görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, il yarım sonra görüşən prezidentlərin salamlaşması diqqətdən yayınmayıb. Belə ki, iki lider salamlaşan zaman Ərdoğan əlini sinəsinə doğru aparıb, daha sonra Putinin ona doğru uzanan əlini sıxıb. Türk mənbələri bu hadisəni Ərdoğanın pandemiya qaydalarına ciddi riayət etməsi kimi şərh edib.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

