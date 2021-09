Yaponiyanın keçmiş xarici işlər naziri Fumio Kisida seçkilərinin ikinci turunun nəticələrinə görə, ölkənin hakim Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, Yaponiyanın yeni baş naziri olacaq. Belə ki, ikinci turda partiya başçısı postu uğrunda Kisida və inzibati islahatlar naziri Taro Kono mübarizə aparıb.

