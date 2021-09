Soçidə Putin və Ərdoğanın təkbətək görüşü BAŞA ÇATDI

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Soçidə şəhərindəki “Boçarev Ruçey” iqamətgahında keçirilən Rusiya və Türkiyə liderlərinin təkbətək görüşü təxminən 3 saat davam edib.

V. Putin Ərdoğanla vidalaşarkən koronavirusa görə özünütəcrid rejiminə keçməsindən danışıb.

O bildirib ki, ətrafındakı insanlar təkrar vaksinasiya olmadıqları üçün yoluxublar. Ərdoğan Putindən vaksin olunandan sonra antitel göstəricilərinin sayını soruşub. Putin dəqiq xatırlamasa da, antitel göstəricisini 16 olduğunu söyləyib. Ərdoğan isə bu göstəricinin çox aşağı olduğunu söylədikdə isə Putin antitel göstəricisinin Rusiyada fərqli hesablandığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.