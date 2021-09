Çexiyanın xarici işlər naziri Yakub Kulhanek Azərbaycana səfər edəcək.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Çexiya XİN rəhbərinin səfəri sentyabrın 30-da baş tutacaq.

Səfər çərçivəsində Yakub Kulhanek azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşəcək.

