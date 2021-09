Ərdoğan Putinlə əl sıxmaq istəmədi - Putin əlini uzatdı... / VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Soçi şəhərində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında təkbətək görüş keçirilib. Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, pandemiya səbəbindən aylar sonra görüşən prezidentlərin salamlaşması gündəm olub. Belə ki, Ərdoğan pandemiya qaydalarına görə onu qarşılayan Putinlə əl sıxmaq istəməyib. Ancaq Putinin əl uzatdığını görən Ərdoğan onun əlini sıxmalı olub. Türkiyə liderinin çevik hərəkəti dünya mətbuatında gündəmə səbəb olub.

