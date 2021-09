Ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldu daha bir rekorda imza ataraq Avropa futbolunun tarixinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı hücumçu Çempionlar Liqasının tarixində ən çox oyun keçirən futbolçuya çevrilib.

ÇL-da 178-ci oyununa çıxan forvard “Real” (Madrid) və “Portu”nun keçmiş qapıçısı İker Kasilyasın nəticəsini geridə qoyub.



