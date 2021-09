Səhər saatlarından etibarən Bakı-Sumqayıt yolunda uzun tıxac müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, tıxac Bakı-Sumqayıt yolunun paytaxta gedən istiqamətində yaranıb. Tıxac yolun "VAZ dairəsi"ndən keçən hissəsindən başlanıb 20 Yanvar dairəsinə qədər uzanır. Yaranan sıxlıq yolda avtomobillərin hərəkətini iflic edib.

