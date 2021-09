Ərdoğan Qarabağa gəlir

“Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın “Haber Global”a müsahibəsində belə deyib. O bildirib:

“İşğaldan azad olunan Qarabağ torpağında bərpa işləri sürətlə davam etdirilir. Bir ildə əldə edilən nəticəni görsəniz, qürur duyarsınız. Füzuli aeroportunun inşası bitmək üzrədir. Yaxın vaxtlarda hava limanının açılışı olacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da açılış mərasiminə qatılacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.