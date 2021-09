Mağaraya girəndə gördüklərinə İNANMADI: Sən demə illər əvvəl... - Sakinlər oraya axın edir / FOTOLAR

Türkiyənin Uşak vilayətində 1800 il əvvələ aid qaya məzarları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, məzarlar Böyük İsgəndərin əsgərlərinə aiddir. Ərazidə 400 məzarın olduğu deyilir.

Həmçinin qazıntılar zamanı Bizans və Roma dövrünə aid bir sıra əsərlər üzə çıxıb. Məlumata görə, tarixi tapıntıların üzə çıxdığı ərazi Blaundos antik şəhərinin ərazisidir.

Böyük İsgəndərin Anadoluya səfəri zamanı Makedoniyadan gələnlər məhz bu ərazilərə yerləşib.

Qeyd edək ki, tapıntı yerli sakinlərin də marağına səbəb olub. Tarixi məkanı yaxından izləmək üçün yerli sakinlər əraziyə gəlir.

