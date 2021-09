Rafael Cəbrayılovun ölümü ilə bağlı TƏFƏRRÜATLAR: "Son nəfəsində dedi ki..."

Keçmiş deputat Rafael Cəbrayılov bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxan keçmiş deputat Binə qəsəbəsində yerləşən İxtisaslaşdırılmış Müalicə Müəssisəsində müalicə olunurmuş. Bir neçə gün əvvəl onun vəziyyəti ağırlaşıb və bu gün səhər saatlarında öldüyü məlum olub. Rafael Cəbrayılovun nəşi morqa aparılıb.

"Rafael Cəbrayılov işi”ndə zərərçəkən kimi tanınan şəxslərdən biri keçmiş deputatın ölümündən xəbər tutan kimi morqa gedib və orada Rafael Cəbrayılovun yaxınlarından heç kəsin olmadığını görüb.

Əldə etdiyimiz məlumata görə, keçmiş deputat son gününə qədər qardaşları Rauf Cəbrayılovla Elşən Cəbrayılovu ittiham edib. O, vəziyyəti ağırlaşan zaman zərərçəkənlərə xəbər göndərərək bildirib ki, baş verənlərdə onun suçu yoxdur. Onları aldadan qardaşları olub.

"Dedi ki, qardaşlarım məni müflis etdi, həbsxanaya düşməyimə səbəb oldu. Koronavirusdan öləcəyinə inanmırdı. Deyirdi ki, yaxınlarımın etdikləri məni öldürəcək. Sözlərindən məlum olurdu ki, həbsxanada da ona baş çəkməyiblərmiş”, adının çəkilməsini istəməyən zərəçəkənlərdən biri bildirib.

Rafael Cəbrayılovun 8 nəfərə ümumi olaraq 1 milyon 550 min dollar borcu var idi. Onun borclu olduğu şəxslər aşağıdakılardır:

Təranə Fətəliyeva - 300 000 dollar

Məlahət Qurbanova - 580 000 dollar

Xatirə Nəcəfova - 200 000 dollar

Yusif Orucov - 200 000 dollar

Aynur Kazımova - 100 000 dollar

Şəfa Məmmədova - 80 000 dollar

Bəşir Məmmədov - 60 000 dollar

Allahverdi Səfərəliyev - 30 000 dollar

Bundan başqa Rafael Cəbrayılov deputat olarkən qardaşı Cəbrayılov Rauf Kamil oğlu tərəfindən Bakı şəhər sakininə satılan Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə küçəsində yerləşən 2 hektar torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın əldə edilməsində köməklik göstərilməsi ilə əlaqədar ona müraciət etmiş vətəndaşa bu barədə yalandan vəd edərək, həmin adla ondan 240 min manat məbləğində pul vəsaitini alıb.

Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) maddəsi ilə ittiham olunan keçmiş deputatın işi məhkəmə mərhələsində idi.

