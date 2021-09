Avropada qazın qiyməti yeni tarixi rekorda imza atdığı zamanda, ölkələr yeraltı qaz anbarlarını doldurmaq üçün çeşidli yollar axtarmağa başlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq İngiltərə yeraltı anbarında yerləşən tankerləri 100 faiz doldurmağı bacarıb. Bu barədə "Gas Infrastructure Europe" şirkətinin məlumatında bildirilir. Buna baxayaraq, həmin ölkədə mövcud olan yanacağın ümumi miqdarı ötən illə müqayisədə xeyli azdır.

