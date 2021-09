Sarkozi həbs edildi - Bu səbəblə...

Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozi bir il həbs cəzasına məhkum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paris İslah Məhkəməsi Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozini 2012-ci il seçki kampaniyasını qanunsuz maliyyələşdirməkdə təqsirli bilib və bir il həbs cəzasına məhkum edib. Həbsdən çıxmadan və elektron bilərziklə bu müddətə xidmət edəcək. Hökm yekun iclasa gəlməyən eks-prezidentin yoxluğunda çıxarılıb. Məhkəmə hesab edir ki, Sarkozi qanuni xərc limitini keçməsinə baxmayaraq kampaniya yürüşlərini davam etdirib. Kampaniyaya qanunla icazə verilən 22 milyon əvəzinə 42 milyon avrodan çox xərclənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.