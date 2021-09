BDU-nun dosenti vəfat edib - FOTO

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin Biofizika və biokimya kafedrası dosenti, biologiya elmləri namizədi Qafar İslam oğlu Əlizadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 67 yaşında dünyasını dəyişən Q.Əlizadə 1971-1976-cı illərdə BDU-nun Kimya fakültəsində təhsil alıb.

1989-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Hüceyrə biofizikası və biotexnologiyası - ətraf mühit amillərinin müxtəlif diapazonlu elektromaqnit şüaları və ozonun ardıcıl qarşılıqlı təsirinə qarşı birhüceyrəli sistemlərin davamlığı və biotexnologiyanın fotobioenergetik problemləri istiqamətində tədqiqat işi aparıb.

Allah rəhmət eləsin!

