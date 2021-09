Təyyarə mühərrikləri, gəmilər və sualtı qayıqların istehsalında Rusiya ilə əməkdaşlığımız olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Soçi görüşünün yekunları barədə jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. O bildirib ki, Putin bir sıra təkliflərə müsbət yanaşıb.

Ərdoğanın sözlərinə görə, o həmkarına Akkuyu AES-indən əlavə növbəti AES-lərin tikintisi üçün əməkdaşlıq təklif edib. Putin də məsələni müzakirə etməyə hazır olduğunu ifadə edib.

