Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 26 oktyabr tarixində özəlləşdirmə hərracı təşkil ediləcək.

İqtisadiyyat Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hərraca 15 kiçik dövlət müəssisəsi çıxarılacaq. Özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət əmlakının siyahısı ilə Xidmətin rəsmi saytından tanış olmaq olar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.