Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 49 %-dək artırıb

Bu ilin avqust ayında Azərbaycan 11 milyon ABŞ dolları dəyərində karbamid ixrac edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac İcmalı”nın sentyabr sayında bildirilir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 3,6 milyon ABŞ dolları və ya 48,6 % çoxdur.

Qeyd edək ki, azot gübrəsi Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki “SOCAR Karbamid” zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.