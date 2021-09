AFFA İntizam Komitəsi "Zirə-2"nin futbolçusu Eldost Qiyasbəylini 4 oyunluq cəzalandırıb.

Metbuat.az-ın Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbərə görə, buna 21 yaşlı müdafiəçinin evdə MOİK-ə 0:4 hesabı ilə uduzduqları I Divizionun V tur matçında hakimi təhqir etməsi səbəb olub.

Klub isə 320 manat məbləğində cərimələnib.

Komitə MOİK-in nümayəndəsi təyin olunana vaxtda iclasda iştirak etmədiyi üçün kluba 80 manat cərimə kəsib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.