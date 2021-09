Sabahdan Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası və digər dövlət tabeliyində olan ictimai kitabxanalar açılacaq.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, pandemiya ilə əlaqədar ölkə ərazisində kitabxanalar onlayn şəkildə fəaliyyət göstərirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.