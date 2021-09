İran ordusu ölkənin şimal-qərbində, Azərbaycan sərhədində “Fatihan Xeybər” adlı təlimlər keçirəcək.

Metbuat.az “TRThaber”ə istinadən xəbər verir ki, Quru Qüvvələri komandanı Kiyomers Haydarinin sözlərinə görə, təlimlər sabah başlayacaq. Təlimlərə zirehli texnikalar, topçu bölmələri, pilotsuz uçuş aparatları və helikopterlər cəlb ediləcək.

Təlimlər helikopterlərin atışı ilə başlayacaq. Haydarinin sözlərinə görə, təlimlərin məqsədi bölgədəki hərbi birliklərin döyüşə hazırlığını yüksəltməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.