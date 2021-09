ABŞ və Çin arasında hərbi danışıqlar başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vaşinqton tərəfinin açıqlamasına görə, məqsəd ordular arasında rəqabəti məsuliyyətli şəkildə idarə etməkdir. Bildirilir ki, tərəflər xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün təcili telefon əlaqəsinin daim açıq olmasının vacibliyini ifadə edib.

Pentaqon tərəflər arasında gərginliyə səbəb olan məsələlərin müzakirə edildiyini ifadə edib.

