Həyatı, arzuları, planları yarıda qalan Şəhid Murad Elşən oğlu Məmmədov... Məmmədovlar ailəsinin sonbeşiyi... Vətən müharibəsinin başlanmasından 2 gün əvvəl sentyabrın 25-də Murad 24 yaşını tamamlayıb.

Muradın uşaqlığından, fəaliyyətindən ürəklə danışan Şərqiyyə ana deyir ki, idmanın müxtəlif sahələri, fortepiano ilə məşğul olan övladı ali təhsilini Türkiyədə alıb. 2017-2018-ci illərdə isə qəhrəmanımız hərbi xidmətdə Vətənin keşiyində olub.

