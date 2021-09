Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün səhər saatlarında Nizami Rayon Polis İdarəsinin Post Patrul Xidmətinin əməkdaşı, polis nəfəri İsmayıl Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı Xanım Məmmədovanı 24-cü Polis Şöbəsində xidməti silahdan atəş açaraq qətlə yetirib.

İsmayıl Məmmədov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib.

Bizim.Media Xanım Məmmədovanın fotosunu əldə edib.



Metbuat.az həmin fotonu təqdim edir:

