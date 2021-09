Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Yeranui Tumanyantsı ədliyyə nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, Tumanyants 2016-cı ilin sentyabr-oktyabr aylarında İnsan Hüquqları Müdafiəçisinin müavini vəzifəsini tutub (o zaman Ombudsman postunu Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin hazırkı rəhbəri Karen Andreasyan tuturdu).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.