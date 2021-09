Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp Tvitter hesabında maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Bakı yaxınlığında çəkilmiş şəklini Bond filminə bənzədib.

“1999-cu ildə çəkilmiş Bond filminin “Dünya Kifayət Deyil” seriyasının Bakı yaxınlığında çəkilmiş yerlərində olmaq maraqlı oldu. Siz necə, olmusunuz orada?”, - səfir sual verib.

Səfirin paylaşdığı şəkildəki “Ceyms Bond – Ceyms Şarp” bənzətməsi maraq doğurub.

