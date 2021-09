“Bakı və İrəvan müsbət mövqedədir” - Rusiya XİN

“Cənubi Qafqazda iqtisadiyyat və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə üçtərəfli İşçi qrup Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirləri səviyyəsində özü işini davam etdirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu keçirdiyi brifinq zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat və informasiya departamentinin sədr müavini Aleksey Zaytsev deyib.

O qeyd edib ki, Moskva gələcəkdə işləri layihə əməkdaşlığı müstəvisinə keçirməyi mümkün edəcək qarşılıqlı razılaşma paketi müqavilələrinə nail olmaq üçün İrəvan və Bakının müsbət mövqedə olduğunu qeyd edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.