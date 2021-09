“Rusiyada koronavirusla bağlı vəziyyət gərgindir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş naziri Mixail Mişutsin rəsmilərlə keçirdiyi onlayn iclasda bildirib.

“Ölkəmizdə koronavirusla bağlı vəziyyət gərgindir. Yoluxma sayı artır. Hər gün 20 mindən çox yeni yoluxma aşkarlanır.

Bölgələr virusa qarşı tədbir görməlidirlər. Vaksinasiya prosesi sürətləndirilməlidir”, - baş nazir qeyd edib.

Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko vaksinasiya prosesinin yavaşladığını vurğulayıb:

“49 milyon Rusiya vətəndaşı peyvəndin ilk dozasını vurdurub. Vaksinin iki dozunu da vurduranların sayı 40 milyondur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.