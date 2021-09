Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi BƏYANAT YAYDI

Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə "Sputnik Azərbaycan" informasiya Agentliyində Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı mətbuat konfransı keçirildi. Mətbuat konfransında İctimai Birlik tərəfindən 6 dildə ( Azərbaycan, Rus, İngilis, Fransız, Ərəb, Alman dillərində bəyanat səsləndirildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbut konfransında Azərbaycan Respubilkasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş Vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət komissiyasının işçi qrupunun rəhbər müavini Eldar Səmədov Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin idarə heyəti iştirak edərək çıxış etdilər.

Çıxış edənlər tarixə nəzər salaraq Ermənilər tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş soyqırımlar, işgəncələr, əsir və itkin düşmüş şəxslər ilə bağlı məlumatları faktların və rəqəmlərin dili ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacibliyindən danışdılar.

Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal konfransda çıxış edərək qeyd etdi ki, bu cür ictimai-siyasi, cəmiyyətə faydalı, beynəlxlaq əhəmiyyətli mətbuat konfransını keçirməkdə əsas məqsəd Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönünündə həyata keçirdiyi uğurlu beynəlxalq siyasətə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin milli və vətənpərvər münasibətini ifadə etməkdir.

İcraçı direktor onu da bildirdi ki, Erməni vandalizimi nəticəsində əsir və itkin düşmüş, işgəncələrə məruz qalmış vətəndaşlarımızın taleyi ilə bağlı məsələlərdə beynəlxalq hüquq təşkilatarı ədalətli mövqe nümayiş etdirməlidir. Yüzlərlə soydaşımız erməni qəsbkarlığının qurbanı olaraq soyqırıma, terrora, işgəncələrə, insanlığa sığmayan vəhşiliyə rast gəlmişlər. Çoxlu sayda vətəndaşlarımız var ki, onlar hal-hazırda itkin dümüş, girov götürülmüş öz doğmaları haqqında təsəlli üçün hər gün, hər an gözləri yollarda ən yeni məlumatlar axtarışındadır. Bu nisgilə,həsrətə son qoymaqda dünya ictimaiyyətini bəşəri həmrəyliyə səsləyirik!

İnsan itkisi ağır və dözülməzdir, həyatını dəyərli, mənalı ömürlə yaşamaq hər kəsin arzusudur. Zamanın qiyməti olduğu kimi insanların da yeri cəmiyyətdədir.

