ABŞ-ın Tennessi ştatının Memfis şəhərində ibtidai məktəblərin birində atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, insdient nəticəsində azyaşlılardan biri ağır yaralanıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin detalları məlum deyil.

Polis şagirdləri təxliyyə edib və insidentlə bağlı araşdırma aparılır.

