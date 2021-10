Məhkəmə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tonoyanın həbsi ilə bağlı qərar qəbul edib.

Metbuat.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, məsələyə Kentron və Nork-Maraş rayonlarının ümumi yurisdiksiyasında baxılıb. Keçmiş nazir 2 ay müddətinə həbs olunub.

