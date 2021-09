Yunan-Roma güləşi üzrə Rio Olimpiadasının mükafatçısı, dünya çempionu Rəsul Çunayevin bu gün toyudur.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Çunayevin toyu Bakıdakı restoranların birində keçirilir.

İdmançının toyunda Əməkdar artist Ədalət Şükürov, aparıcılar Zaur Kamal, Zümrüd Bədəlova, prodüser Anar Mədətov və digər tanınmış şəxslər iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, Rəsul Çunayevin doğulduğu Balakən rayonunda da toyu olacaq.

