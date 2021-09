İndoneziyanın Dövlət Poçt Şirkəti 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqilliyinin 30 illiyi münasibətilə poçt markası hazırlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyindən məlumat verilib

Həmçinin o da bildirilib ki, “Şuşa-evimizə qayıdırıq” poçt markası da İndoneziya Dövlət Poçt Şirkəti tərəfindən ekskluziv olaraq bir nüsxədə çap edilərək, 44 günlük Vətən müharibəsində qələbəmizin simvolu olaraq səfirliyimizə hədiyyə edilib.

