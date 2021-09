Zərdabda vəzifəli şəxs həbsxanada dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il həbs olunan Zərdab rayon Yarməmmədbağı kənd bələdiyyəsinin sabiq sədri Sahib Xəlilov həbsxanada ölüb.

Qeyd edək ki, S.Xəlilov bələdiyəyə məxsus torpaq sahəsini qanunsuz satdığına görə həbs edilmişdi.

