Xəbər verdiyimiz kimi, UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin II turunda "Qarabağ" "Omoniya"ya 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunlardan sonra həftənin ən yaxşı qolu adına namizədlər bəlli olub.

Belə ki, Ağdam təmsilçisinin oyunçusu Kadri Borgesin dəqiq zərbəsi namizədlər siyahısında yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.