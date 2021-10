Avropa Liqasında qrup mərhələsinin II turunda Türkiyənin “Qalatasaray” klubu qrupda ilk səfər sınağına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi Fransada “Marsel”in qonağı olub. Matç "Qalatasaray"ın 0:0 hesabı ilə bitib.

Bununla da, “Qalatasaray” 4 xalla turnir cədvəlinin zirvəsindəki yerini qoruyub. Qrupunun digər klubları - “Latsio”nun 3, “Marsel”in 2, “Lokomotiv”in 1 xalı var.

