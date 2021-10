Saakaşvili Gürcüstana qayıtdı

Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvili vətəninə qayıtdığını açıqlayıb.

Metbuat.az “İnterfax”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o sosial media hesabında yazıb:

“Sabahın xeyir Gürcüstan. Səkkiz ildən sonra artıq Gürcüstandayam”.

Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Saakaşvilinin ölkədə olduğuna dair heç bir məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl sabiq dövlət başçısı oktyabrın 2-də Gürcüstana bilet aldığını açıqlamışdı. Gürcüstan hökuməti Saakaşvilinin ölkəyə qayıdacağı təqdirdə həbs olunacağını açıqlayıb.

