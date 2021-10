Bu halda sərnişinlər CƏRİMƏLƏNMƏYƏCƏKLƏR - DİN-dən açıqlama

"Peyvənd olunmayan, yaxud COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatı olmayan sərnişinlər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmayacaqlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-nin mətbuat katibi Elşad Hacıyev açıqlama verib. O qeyd edib ki, daxili işlər orqanlarının əməkdaşları respublika ərazisində müvafiq nəzarət tədbirlərinin icrası diqqətdə saxlanılır.

"Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması aşkar edildiyi hallarda müntəzəm sərnişindaşımanı həyata keçirən fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər qanunverciliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcəklər".

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

