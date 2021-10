Sosial şəbəkədə yaralı səngər yoldaşını xilas etməyə çalışan əsgərin görüntüləri yayılıb.

Vətən Müharibəsi zamanı qeydə alınan görüntülərdəki əsgərlərin sadiqliyi, onların dialoqu izləyənləri təsirləndirib. Əsgər yoldaşlarının xilas olub-olmamağı hərkəsi narahat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki əsgər sağdır. Əsgərlər barədə İctimai Televiziya sujet hazırlayıb. Həmin sujeti təqdim edirik.

