Nəsimi rayonunda yerləşən “Topaz mer oyunları” agentində dələduzluq hadisəsi baş verdiyi iddia edilir.

Bu barədə Metbuat.az-a şikayət Mürsəlov Namaz Vaqif oglu bildirib ki, 27 sentyabr 2021-ci il tarixində Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 20 yanvar küçəsi dördüncü mikrorayon dairəsində yerləşən “Topaz agenti”ndə müştəri kimi oyun oynayan Ruslan adlı şəxs 4730 manat dəyərində kupon yazaraq pulu ödəmədən qaçıb. Müştərinin arxasıyca gedib yaxalamaq istəsələr də bu mümkün olmayıb. Dərhal hadisə ilə bağlı “102 xidməti”nə müraciət edilib. Əldə olan kamera görüntüləri polisə təqdim edilib. Xidmətdən bildirilib ki, şəxsin axtarışları davam edir.

Şikayətçi iddia edir ki, ərazi üzrə digər “Topaz agent”lərində də axtarışlar zamanı bəlli olub ki, dələduzluq edən şəxs əslən Tovuz rayonunun Böyükqışlaq kəndindəndir.

Baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat katibi Elşad Hacıyev Metbuat.az-a bildirib ki, fakt ilə bağlı araşdırma aparılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.