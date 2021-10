Türkiyə mənbələrində türk İHA və SİHA-larının İranla sərhəddə yerləşən bölgələrdə uçarkən görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolarda pilotsuz uçuş aparatlarının İran və Azərbaycan sərhədinə yaxın bölgələrdə uçduğu əks olunub. Radarda 4 SİHA və İHA görünür.

Türkiyə mənbələri yazır ki, Ankara İranın Azərbaycanla sərhəddəki hərbi fəaliyyətini izləmək üçün pilotsuz uçuş aparatlarını havaya qaldırıb. Uçuşların məqsədi məlumat toplamaqdır.

