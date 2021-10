Fələstindəki silahlı qruplaşmalar İsrailin hücumlarına sərt cavab verəcəklərini bəyan ediblər.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, qruplaşmaların Qəzza zolağında 3 fələstinlinin İsrail hərbçiləri tərəfindən vurulmasına dair yazılı açıqlamasında belə deyilib. Açıqlamaya görə, bu cavablar xüsusi və sərt formada olacaq. Bildirilib ki, bölgədə gərginliyin artmasına görə, İsrail məsuliyyət daşıyır.

