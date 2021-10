Yunan-Roma güləşi üzrə Rio Olimpiadasının mükafatçısı, dünya çempionu Rəsul Çunayevin dünən toyu olub.

Metbuat.az Fanat.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bakıdakı restoranların birində keçirilən toydan görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Aparıcı Zaur Kamalın “Bəy öz toyunda oynamalıdır” başlığı ilə paylaşdığı video böyük maraqla qarşılanıb.

İdmançının toyunda Əməkdar artist Ədalət Şükürov, aparıcılar Zaur Kamal, Zümrüd Bədəlova, prodüser Anar Mədətov və digər tanınmış şəxslər iştirak ediblər.



