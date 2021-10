44 günlük Vətən müharibəsi ilə bağlı 24 nəfər erməni beynəlxalq axtarışa verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənilərin törətdiyi cinayət hadisələri ilə bağlı ümumilikdə 76 cinayət işi başlanılıb. Onlardan 39-u mülki əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlıdır. Mülki əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlər daha çoxdur. Birinci Qarabağ müharibəsində, eləcə də atəşkəs dövründə hərbçilərimizə qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı axtarışa verilənlərin sayı 300-ə yaxındır.

