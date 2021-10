"AzVision.az" saytının yaranmasından 9 il ötdü

Bu gün öz dəsti-xətti ilə seçilən, ölkənin ən tanınmış, operativ və dəqiq informasiya portallarından biri olan "AzVision.az" saytının yaranmasından 9 il ötür.

Gündəlik 8 dildə xəbər yayımlayan və bu kimi onlarla xüsusiyyətləri ilə bir çox media agentliklərinə məktəb rolunu oynayan "AzVision.az" saytı xəbər məkanında oxucu etibarını və etimadını daim qazanmışdır.



Metbuat.az olaraq başda saytın baş redaktoru Vüsal Məmmədovu və bütün "AzVision" kollektivini təbrik edir, peşə fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

